Koronawirus. Mazowieckie szpitale przemianowane na "covidowe"

Koronawirus. Na północy Mazowsza tylko jeden szpital dla pacjentów bez COVID-19

Chodzi o to, by chorzy z koronawirusem nie czekali na SOR-ze, a dostali szybko pomoc na oddziale tymczasowym. Następnie takie osoby będą transportowane do innych placówek, które przeznaczone są do leczenia COVID-19.