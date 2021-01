Koronawirus. Mazowsze kolejny dzień pierwsze pod względem nowych przypadków [10.01.2021]

Koronawirus w Polsce. Wszyscy chętni zaszczepieni do września?

Niedzielski ocenił, że przy obecnym tempie, wszyscy chętni do przyjęcia szczepionki będą mogli przyjąć preparat przed końcem września. - Teraz jest około 50 proc. chętnych do szczepienia, ale to będzie rosło. Jeśli miałoby się zaszczepić 70 proc. dorosłych, to jest to ponad 20 mln osób. Do września moglibyśmy je wyszczepić - stwierdził.