Koronawirus na Mazowszu. Liczba zakażonych w poszczególnych powiatach

Ministerstwo Zdrowia we wtorek ok. godziny 18 przekazało informację o 134 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dane nie uwzględniały województwa mazowieckiego. Godzinę później resort zaktualizował dane o 182 przypadków na Mazowszu. To największy jednodniowy przyrost liczby zachorowań w województwie.