Koronawirus. Najgorsza sytuacja ponownie na Mazowszu [24.01.2021]

Koronawirus w Polsce. Zaszczepiono tylko 1,6% populacji

- Pamiętajmy, że nie liczy się to, że w Polsce podano szczepionkę ponad 600 tys. osobom, ale to, że jest to zaledwie 1,6 proc. populacji. I to ta wartość decyduje o rankingu poszczególnych krajów - stwierdził prof. Krzysztof J. Filipiak, kardiolog, internista i farmakolog kliniczny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.