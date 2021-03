Koronawirus. Nowe przypadki. Woj. mazowieckie nadal pierwsze [4.03.2021]

Koronawirus w Polsce. Minister: uruchamiamy szpitale tymczasowe

- Tendencja, którą widzimy, ma charakter trwały, ponieważ jak popatrzymy, co dzieje się ze średnimi między ostatnimi dwoma tygodniami, to w tej chwili przekroczyliśmy przewidywany średni poziom zachorowań - w tym tygodniu jest wyższy niż 10 tysięcy. Dokładnie wynosi 10 600, czyli bardzo szybko realizuje się scenariusz przekroczenia poziomu średniego i to jest bardzo duża zmiana w stosunku do średniej, jaką obserwowaliśmy tydzień temu - tłumaczył minister.