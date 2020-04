Koronawirus - porady. Czy osoby z astmą mają obowiązek zasłaniania twarzy?

Koronawirus - porady. Czy astmatycy muszą nosić maseczki ochronne?

- Astma oskrzelowa jest chorobą predysponującą do dodatkowych infekcji przede wszystkim dolnych, ale również górnych dróg oddechowych. Czy osoby chore powinny nosić maseczki? Są pewne przepisy i praktyka medyczna, które należy ze sobą łączyć. Minister Zdrowia w rozporządzeniu z 9 kwietnia 2020 roku napisał wyraźnie, że osoby, które ze względów zdrowotnych obok innych osób np. z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością intelektualną czy dzieci do ukończenia 4 roku życia, mogą tej maseczki nie nosić i nie jest wymagane zaświadczenie - powiedział nam dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

- Jeżeli choruje młody człowiek, prawdopodobnie za chwilę będzie on jeździł w maseczce na rowerze i będzie oddychał nie 16 razy na minutę, tylko 30 i nic złego nie będzie mu się działo. Natomiast jeżeli jest to osoba w podeszłym wieku, która ma choroby współistniejące, to w tej masce najzwyczajniej nie wytrzyma. Jeżeli to tylko możliwe astmatycy powinni chronić się przed wektorowaniem koronawirusa - spuentował.