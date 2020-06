Koronawirus. Rafał Trzaskowski: "Pomagamy bohaterom walki z COVID19"

Rafał Trzaskowski o wsparciu bohaterów epidemii

To już kolejna transza środków, która trafiła do miejskich szpitali, przychodni, Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego oraz do organizacji pozarządowych. Jej wartość to 6 milionów złotych, a łącznie Warszawa przeznaczyła już na tę pomoc 30 milionów złotych.