Koronawirus. Spacer w Kampinoskim Parku Narodowym? Pamiętaj o ograniczeniach

Koronawirus. Dyrekcja Parku przypomina o zasadach

W związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa, wizyty w KPN są objęte pewnymi ograniczeniami, z którymi warto zapoznać się przed wycieczką do parku. Mimo otwarcia parkingów, szlaków turystycznych i szlaków spacerowych, wciąż zamknięte są wszystkie pozostałe obiekty terenowej infrastruktury turystycznej. Oznacza to, że zamknięte są również popularne wśród wielbicieli parku polany wypoczynkowe. Co za tym idzie, obowiązuje całkowity zakaz gromadzenia się na polanach i użytkowania obecnego na nich wyposażenia, jak: wiaty, ławki, paleniska, grille i urządzenia do zabaw.