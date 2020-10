Koronawirus. Strefa czerwona w Warszawie? Wszystko na to wskazuje

Jak informuje Onet, w ciągu ostatnich 14 dni w stolicy odnotowano 2 832 przypadki zakażenia koronawirusem. Jest to o tyle istotne, że właśnie 14 ostatnich dni brane jest pod uwagę przy wyznaczaniu stref czerwonych. Zwykle decyzje z tym związane przedstawiane są w czwartki. Jeżeli sytuacja nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu, ogłoszenia nowej kwalifikacji nastąpi 15 października.

Zakładając, że Warszawa ma 1 mln 790 tys. 658 mieszkańców, to granica między strefą żółtą a czerwoną wynosi 2 149 nowych i potwierdzonych przypadków w ciągu ostatnich 14 dni. Jeżeli więc liczba odnotowanych zachorowań w stolicy w ciągu ostatnich 14 dni przekroczy tę liczbę, miasto kwalifikuje się do objęcia go czerwoną strefą.