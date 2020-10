Koronawirus. Szef MSWiA potwierdził: "Będzie drugi szpital tymczasowy w Warszawie"

Koronawirus. Radziwiłł na czele drugiego szpitala polowego w Warszawie

"Będzie drugi szpital tymczasowy w Warszawie. To jest ważne i ze względu na to, że pandemia w Warszawie przybiera duże rozmiary, ale również chodzi o centralne położenie miasta. W sytuacjach szczególnych będzie można transportować do Warszawy pacjentów z centralnej Polski" – podał na poniedziałkowej konferencji Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.