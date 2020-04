Koronawirus. Szpital w Wołominie zamyka dwa oddziały

Informację o zamknięciu dwóch oddziałów Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie opublikował w środę na stronie internetowej oraz na Facebooku. Pacjentki, które miały zaplanowany poród proszone są o zgłaszanie się do innych szpitali.

"Oddział ginekologiczno-położniczy z traktem porodowym oraz oddział neonatologiczny jest zamknięty i nie przyjmuje pacjentów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. O dalszych podjętych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować. Pacjentki do porodu, prosimy o zgłaszanie się do innych szpitali” – informuje komunikat na Facebooku.

Od personelu pobierane są próbki do badań

Dodał, że obecnie są pobierane próbki do badań od personelu szpitala. Do czasu uzyskania wyników oddziały są zamknięte. Są też dezynfekowane. To prewencyjne środki bezpieczeństwa, które zastosowała dyrekcja szpitala.