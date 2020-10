Koronawirus uderzył w stolicę. Warszawa może trafić do "żółtej strefy"

Koronawirus. Warszawa w "żółtej strefie"? To możliwe

Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki. Włodzimierz Czarzasty: "To jest homofobiczny świr"

Koronawirus. Warszawa liczy zakażonych. "Żółta strefa" na horyzoncie

Tylko w środę w Warszawie przybyło 148 nowych zakażeń koronawirusem. To największy przyrost w ostatnich dwóch tygodniach. We wtorek 29 września liczba ta wyniosła 118, a w poniedziałek 28 września - 75 nowych przypadków. Łącznie od początku epidemii w Warszawie koronawirusem zakaziło się ponad 5200 osób.

O dziwo to nie warszawskie szkoły są źródłem tak dużej liczby zakażeń. Jak informuje ratusz, najwięcej nowych przypadków odnotowuje się wśród osób w wieku od 20 do 40 lat. - Jak dotąd nie było żadnego przypadku w placówkach w trzech dzielnicach: Wilanowie, Białołęce i Wawrze. Ogniska pojawiają się w zakładach pracy i są pochodną imprez towarzyskich - powiedziała Gałecka.

Koronawirus. Warszawa w "żółtej strefie"? Nowe obostrzenia

Co stanie się, jeżeli Warszawa trafi do tzw. żółtej strefy? Drogi są dwie, a to dlatego, że wciąż czekamy na informację o tym, od kiedy będą obowiązywały nowe obostrzenia, które na konferencji przedstawił minister Adam Niedzielski.