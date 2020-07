Koronawirus w grodziskim magistracie. Burmistrz pracuje przed urzędem

Koronawirus w Grodzisku Mazowieckim. Urzędnik nie miał kontaktu z interesantami

"Szanowni Państwo, w związku z potwierdzeniem COVID-19 u jednego z urzędników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, od poniedziałku 27 lipca do czwartku 30 lipca obsługa interesantów będzie znacznie ograniczona. Informujemy Państwa, że pracownik zakażony wirusem nie miał bezpośredniego kontaktu z interesantami" – czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez magistrat.

"Pisma nie wymagające potwierdzenia przyjęcia mogą być wrzucane do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu (ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie). Kasa będzie nieczynna do 30 lipca (czwartek), a opłaty powinny być dokonywane przelewem. Urząd Stanu Cywilnego będzie sporządzał akty stanu cywilnego oraz dokonywał czynności związanych z meldunkami" – dodaje Urząd Miasta.