Koronawirus w mazowieckim. Województwo na drugim miejscu

We wtorek, 8 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowej liczbie 8 312 przypadków zakażenia COVID-19 w kraju.

Na Mazowszu w ciągu ostatniej doby potwierdzono 960 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W poniedziałek potwierdzono 609 przypadków. Liczba zachorowań wzrosła więc o jedną trzecią w porównaniu do tej z ubiegłej doby.

Pierwsze miejsce należy do woj. małopolskiego, gdzie potwierdzono 1 072 przypadki zakażenia. Trzecie jest woj. śląskie z liczbą 852 przypadków.

Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem, uwzględniająca wszystkie pozytywne przypadki to 1 076 180. Spośród nich zmarły 20 592 osoby.

Także we wtorek w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się akcja wyszczepiania obywateli - pierwszą osobą zaszczepioną okazała się 90-letnia emerytka z Irlandii Północnej. - Nie znajduję słów, które wyraziłyby wdzięczność dla pielęgniarki, która wykonała zastrzyk oraz całej brytyjskiej służby zdrowia. Mam też radę dla każdego, komu oferowana jest szczepionka na COVID: weź ją! Jeśli ja w wieku 90 lat mogę ją przyjąć, to ty także - apelowała do Brytyjczyków Margaret Keenan.