Koronawirus w Polsce. Apel o pomoc pielęgniarce ze szpitala zakaźnego, której spłonął dom

- Za to jestem wdzięczny każdemu, kto się przyłożył do tego, żeby każdy bezpiecznie z tego pożaru wyszedł - zaznaczył syn pani Doroty. Gaszenie pożaru trwało kilka godzin. - Cały strych spłonął, trzy czwarte dachu z dwóch stron do wymiany, dół zalany, do wymiany podłogi - mówiła pani Dorota.