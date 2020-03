Koronawirus w Polsce. Miejsca zbiorowej kwarantanny na Mazowszu. Gdzie je znajdziemy?

Koronawirus w Polsce. Gdzie możemy odbyć kwarantannę zbiorową?

Osoby, które nie mają możliwości odbywania kwarantanny w domu (głównie ze względu na bezpieczeństwo pozostałych domowników/ lokatorów) kierowane są do specjalnych miejsc zabezpieczonych przez Wojewodę. Na Mazowszu jest ich 6900. Z informacji, które udało nam się uzyskać od Zespołu Prasowego Wojewody Mazowieckiego, są to przede wszystkim ośrodki wypoczynkowe, bursy, hotele, jednak ze względów bezpieczeństwa dokładne lokalizacje nie będą podawane do wiadomości publicznej. Od osób, które przebywają w tego typu kwarantannie, nie są pobierane żadne opłaty. Oprócz tego zapewnione jest wyżywienie, jak również środki higieniczne (mydło, płyny do dezynfekcji).