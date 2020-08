Koronawirus w Polsce. Na Mazowszu ponad 100 przypadków

Na Mazowszu w ciągu ostatniej doby potwierdzono 106 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to o jedną trzecią mniej niż w piątek i sobotę, kiedy odnotowano odpowiednio 146 i 150 przypadków. We wtorek potwierdzono 99 przypadków. Liczba zachorowań jest podobna do tej z ostatniej doby.