Koronawirus w Polsce. Proboszcz na kwarantannie. Wrócił z Niemiec

"W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bardzo trudnych wydarzeń. Wydawało się, że globalne problemy świata ominą nasze społeczeństwo. Tymczasem bardzo szybko zagrożenie epidemią zapukało do drzwi naszych domów" - poinformowano na stronie parafii św. Michała Archanioła przy ul. Głębockiej.

Biuro prasowe diecezji warszawsko-praskiej poinformowało, że na kwarantannie przebywa łącznie 3 księży. "Wszystkie te przypadki związane są z obecnie obowiązującą procedurą powrotu z zagranicy. Księża, których to dotyczy, przebywają w odosobnieniu, nie sprawowali w minioną niedzielę Eucharystii z udziałem wiernych i postępują zgodnie ze wszystkimi wskazówkami państwowych służb. W tym momencie czują się dobrze i nie mają żadnych objawów choroby"- podkreślono w komunikacie.

Parafia przy ul. Głębockiej zapewniła, że "wszystkie nabożeństwa (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, Różaniec) a także spotkania formacyjne oraz rekolekcje parafialne zostają w najbliższym czasie odwołane". Nie dotyczy to jednak mszy.

Koronawirus w Polsce. Na Targówku dodatkowa msza

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęcał wiernych do korzystania z dyspensy "od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu". Na mszach w kościołach może przebywać nie więcej niż 50 osób jednocześnie.

- Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny - zaznaczył. Taką zasadę przyjęto również w parafii przy ul. Głębockiej.