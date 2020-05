Koronawirus w Polsce. Radni podjęli decyzję w sprawie alkoholu na bulwarach wiślanych

Słońce w zenicie, temperatura jak w piekle i zimne piwo na warszawskich bulwarach wiślanych - to obrazek, do którego większość warszawiaków zdążyła się już przyzwyczaić. Wygląda jednak na to, że w tym roku wszyscy entuzjaści dobrze schłodzonych bursztynowych napojów alkoholowych, będą musieli zrezygnować z picia ich w tym popularnym miejscu.