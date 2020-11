Koronawirus w Polsce. Rafał Trzaskowski: specjalne autobusy do szpitala na Stadionie Narodowym

Dwa autobusy miejskie wyposażone w specjalną aparaturę tlenową zostały przystosowane do przewozu chorych na koronawirusa do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym.

Decyzję o przystosowaniu autobusów przekazał w piątek podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dwa autobusy miejskie wraz ze specjalną aparaturą tlenową zostały przystosowane do przewozu chorych do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym. W każdym z nich mogą być przewiezione 22 osoby.

Zapytany, kiedy pojazdy zaczną wozić chorych Trzaskowski zapewnił, że pojazdy są już gotowe.

Prezydent stolicy podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby autobusy mogły być dostosowane do przewozu pacjentów oraz kierowcom, którzy sami się zgłosili, by nimi jeździć.

- To bardzo ważne, że w każdy możliwy sposób my wszyscy tutaj w Warszawie, zarówno w Ratuszu, jak i w spółkach miejskich, staramy się pomagać, staramy się dostosowywać do tej trudnej sytuacji. Oczywiście dostosowanie tych autobusów jest niesłychanie istotne, ponieważ zwolni karetki, które są do takiego celu normalnie używane - mówił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy został też zapytany, czy miasto planuje przekazać więcej autobusów, jeżeli liczba chorych na koronawirusa nie będzie spadała. Podkreślił, że stolica jest gotowa to takiej współpracy.

- Przemiana tego autobusu była realizowana we współpracy ze szpitalem MSWiA i w tej chwili również rozmawiamy o tym. Jeżeli będzie konieczność np. dostosowania takiego autobusu do tych pacjentów, którzy muszą być na noszach, którzy leżą, to również będziemy gotowi to wezwanie podjąć – zapewnił.