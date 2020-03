Koronawirus w Polsce. Spotkanie prezydentów miast. "Dyrektorzy szkół nie wiedzą jak się zachować"

"Poświęćmy ten czas przede wszystkim na to, by przygotować szkoły do dalszego funkcjonowania. Dyrektorzy nie wiedzą, jak się zachować w przypadku podejrzenia, czy zakażenia koronawirusem" - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Koronawirus w Polsce. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. (PAP, Fot: Mateusz Marek)

W środę w urzędzie m.st. Warszawy spotkali się prezydenci i wiceprezydenci największych polskich miast w sprawie epidemii koronawirusa w Polsce. Wcześniej rząd poinformował, że od czwartku na dwa tygodnie zostaną zamknięte wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie.

Warszawę na spotkaniu reprezentowała wiceprezydent Renata Kaznowska, która zwróciła uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania placówek oświatowych do walki z koronawirusem.

"Będzie to czas, żeby zrobić zakupy do szkół. Już w tej chwili szkoły zgłaszają mi olbrzymie problemy z zakupem antyseptyków. Zapasy kończą się, starczy ich na od 2 do 4 dni" - powiedziała prezydent.

Kaznowska wyraziła nadzieję, że przez dwa tygodnie zostaną przygotowane instrukcje dla dyrektorów placówek edukacyjnych. "Myślę, że jest to czas na to, by rząd przygotował dokument, którego nie mamy do dzisiaj - instrukcję postępowania. My od wczoraj do dzisiaj zgodnie z dyspozycją prezydenta Rafała Trzaskowskiego zawiesiliśmy pracę kilku placówek oświatowych" - dodała prezydent.

Prezydenci miast wspólnie podkreślili, że wojewodowie, którzy zgodnie z nową specustawą mają większe "narzędzia do reagowania”, powinni otrzymać od rządu jasne instrukcje współpracy z samorządami.

Koronawirus w Polsce. Cztery przypadki w Warszawie

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. "Potwierdzone wyniki dotyczą młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa), kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) oraz kobiety w woj. lubelskiego (Lublin)." Obie kobiety są w sile wieku.

W środę pisaliśmy, że 4 osoba zarażona koronawirusem w warszawie, to syn wójta Żyrardowa. Ten został poddany kwarantannie i zaapelował do wszystkich osób, które miały z nim styczność, by kontrolowały stan swojego zdrowia.

W Warszawskich szpitalach 34 osoby przebywają na obserwacji, a 63 osoby są objęte kwarantanną. 1155 osób jest pod obserwacją.

Dotychczas w Warszawie odnotowano 4 przypadki zakażenia koronawirusem.