Koronawirus w Polsce. W Nadarzynie może powstać szpital polowy

Hale PTAK Expo, które się znajdują się w Nadarzynie pod Warszawą, mogą posłużyć za miejsce do stworzenia szpitala polowego. Z taką propozycją wyszedł właściciel obiektu. Hale mogą być udostępnione całkowicie nieodpłatnie.

Ptak Warsaw Expo to największe centrum targowo-kongresowe w Europie Środkowej. Składa się z 6 hal. Mają powierzchnię prawie 150 tys. m2. Na takiej powierzchni może zmieścić się tysiące łóżek dla pacjentów.

- Jesteśmy gotowi, w przypadku nasilającej się pandemii koronawirusa, przekazać do dyspozycji władz w sposób całkowicie niekomercyjny obiekt PTAK Warsaw Expo znajdujący się w Nadarzynie na utworzenie szpitala polowego, tak jak zrobiono to we Włoszech, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych. Na szpitale polowe dostosowano największe obiekty Expo w Mediolanie, Madrycie i Nowym Jorku – powiedział prezes zarządu PTAK Warsaw Tomasz Szypuła.