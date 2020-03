Koronawirus w Polsce. Warszawa. Lekarze szpitala na Banacha chcą pozwać zakażonego

Izba przyjęć szpitala na Banacha w Warszawie została w czwartek tymczasowo zamknięta. Wszystko przez to, że u jednego z pracowników potwierdzono koronawirusa. Profesor Mirosław Wielgoś początkowo twierdził, że zakażony mógł mieć kontakt nawet z 80 osobami. Do szpitala przyszedł pomimo faktu, że wiedział, iż jego żona ma koronawirusa. Potem pozytywny wynik testu potwierdzono u niego samego.

Zakażonym okazał się członek kadry zarządzającej - podaje "Rzeczpospolita". Niedawno miał wrócić z nart we Włoszech. Przychodził do pracy, mimo że jego żona źle się czuła. Mężczyzna podczas codziennych zebrań kontaktował się z ordynatorami działów i ich zastępcami. Lekarze z Banacha chcą go pozwać, bo uważają, że narażone zostało ich życie. Pozew ma zostać również skierowany przeciwko szpitalowi.