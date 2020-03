Koronawirus w Polsce. Wójt gminy Nadarzyn objęty kwarantanną

Dariusz Zwoliński wójt Nadarzyna został wraz z żoną objęty kwarantanną. U jego syna wykryto w środę koronawirusa. Wójt apeluje do osób, które miały z nim kontakt.

Wójt Radzymina został objęty wraz z żoną kwarantanną domową, po tym jak u ich syna wykryto koronawirusa. Jak informuje wójt, kwarantanna potrwa do 22 marca.

Zwoliński napisał, że jego syn Adrian, który mieszka w Pruszkowie zauważył u siebie objawy zbliżone do zarażenia wirusem SARS-Cov-2, czyli gorączka ok. 38 st. C., duszności, suchy kaszel i bóle mięśniowe. "Ponieważ w pracy miał ostatnio styczność z osobami, które wróciły z północnych Włoch, zadzwonił na infolinię Ministerstwa Zdrowia. Bardzo szybko uzyskał połączenie i sympatyczny Pan po krótkim wywiadzie stwierdził, że istnieje podejrzenie zarażenia i podał mu dwa adresy na które miał zadzwonić w celu uzyskania dalszych wskazówek" - napisał wójt.