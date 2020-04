Koronawirus w Polsce. Zmiana zasad pracy przedszkoli w Warszawie podczas wakacji 2020 r.

Na stronach internetowych Urzędu Miasta w Warszawie ukazał się w poniedziałek komunikat w sprawie organizacji pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podczas wakacji 2020 r. Jak piszą władze Warszawy zostały one wprowadzone "w trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek".

Zgodnie z tym komunikatem dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole w lipcu i sierpniu 2020 r. Natomiast przez okres 2,5 tygodnia placówki te będą zamknięte. Aby zapewnić dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwo, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Zdaniem władz miejskich stosowana do tej pory organizacja tam tzw. dyżurów wakacyjnych 2020 r., wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem.

Nie są jeszcze znane dokładne terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek przedszkolnych. Zostaną one określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Władze Warszawy zastrzegają jednak, że może to jeszcze ulec zmianie, jeśli rząd nie wprowadzi innych regulacji związanych z epidemią koronawirusa w Polsce.

Niedawno Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił, że szkoły, żłobki, przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja. Podał on także termin matur 2020. Mają się one odbyć od 8 czerwca, z kolei od 16 czerwca mają ruszyć egzaminy ósmoklasisty.