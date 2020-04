Koronawirus w Polsce. Zwrot akcji ws. zwolnionej ratowniczki pogotowia

Jednak kilkanaście godzin później "Meditrans" zmienił zdanie i przywrócił ratowniczkę do pracy. Do mediów wysłano kolejne oświadczenie. "Po dłuższej analizie sytuacji p. Marty prowadzonej przez kadrę zarządzającą - cofnąłem wypowiedzenie, również z uwagi na jej trudną sytuację osobistą. Podczas rozmowy z nią poprosiłem o spotkanie, na którym chciałbym omówić wszystkie nurtujące ją problemy, oraz kwestie związane z uwagami co do sposobu jej działalności" - informuje w najnowszym komunikacie dyrektor WSPRiTS "Meditrans".