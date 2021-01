Koronawirus. W poniedziałek rano do Warszawy dotarło 360 tys. dawek szczepionki

Jak podaje TVN24, prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski zapewnił, że szczepionki, które o godz. 6.40 przyleciały na warszawskie lotnisko, trafią początkowo do magazynu ARM, tam preparaty będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a następnie do szpitali.