Koronawirus w SGSP. Część osób rozwieziono do ośrodków w Polsce

Pozostali przebywają w kwarantannie. Część z nich spędza ją w szkole. Pozostałych zdecydowano przewieźć do różnych jednostek w kraju.

We wtorek po południu pod SGSP podjechały autokary PSP. Wsiedli do nich podchorążowie, u których wynik testu na koronawirusa był negatywny. Jak poinformował TVN Warszawa rzecznik komendanta głównego PSP Krzysztof Batorski, ostatnie autokary miały zabrać podchorążych w środę rano.

Początkowo zdecydowano, że do ośrodków trafi około 300 podchorążych. Na terenie szkoły miała zostać jedynie ich garstka. Ostatecznie wyjechało 176 osób. Pojechali między innymi do ośrodka szkolenia w Pionkach, szkoły w Bydgoszczy lub do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.