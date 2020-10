Koronawirus w stołecznych szkołach i przedszkolach. Ponad 100 zakażeń w ciągu miesiąca

"Pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa liczba zakażeń systematycznie i dynamicznie wzrasta. COVID-19 dotarł do naszych placówek w piętnastu dzielnicach. Mieliśmy od 13 do 26 zakażeń tygodniowo, w ostatnim mamy już ponad 40 i właśnie przekroczyliśmy 'setkę'" – odniosła się do sprawy wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.