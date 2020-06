Koronawirus w Warszawie. 3 tys. nowych osób zgłosiło się do banku żywności

- Przyszły do nas, bo nie mają co jeść. Nie mają, co jeść, bo straciły pracę. Ich życie nagle się zmieniło. Przestali czuć się bezpiecznie. Pojawiły się niepewność i strach, jak będą dalej żyć. Każda z tych osób potrzebuje jedzenia, by przetrwać – podkreśla fundacja.

Warszawa. Epidemia zmieniła rzeczywistość

Warszawa. Podopieczni fundacji zabierają głos

Pan Aleksander: „Przyjechałem do Warszawy. Łapałem się każdej pracy: budowa, sprzątanie. Wszystko umiem zrobić, nie wybrzydzam. Ważne, żeby były pieniądze na jedzenie, na ciuchy. Teraz praca się skończyła. Nikt nie potrzebuje do pracy ludzi takich jak ja. Wstyd mi prosić o pomoc. Póki mogłem radziłem sobie sam. Jak tylko będzie praca to zarobię i znowu sam będę kupował jedzenie. Nie chcę nikogo prosić, ale jestem głodny. Chciałbym wrócić do domu, do rodziny. Powiedzieć im, że sobie radzę. Teraz się do nich nie odzywam, bo co im powiem?”