Koronawirus w Warszawie. Akcja „Kupuj na Woli”. Wsparcie sklepów i restauracji

Rusza akcja „Kupuj na Woli”. To wsparcie dla restauratorów, którzy oferują dania na wynos oraz sklepikarzy dostarczających zakupy do domu. W internecie powstanie baza takich punktów, co ułatwi mieszkańcom szukanie informacji.

Rusza akcja "Kupuj na Woli", która wesprze lokalnych przedsiębiorców. (Materiały prasowe, Fot: Urząd Miasta Warszawa)