Koronawirus w Warszawie. Apel do ozdrowieńców o oddawanie osocza krwi

Koronawirus w Warszawie. Osocze zawiera przeciwciała

Koronawirus w Warszawie. Osocze jest dzielone na dawki

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów i dzielone na dawki. Jedna porcja, czyli ok. 200 ml - stanowi jedną jednostkę osocza, co daje jedną dawkę leku dla chorych na COVID-19. To oznacza, że jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze (3x600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na COVID-19 (9x200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca.