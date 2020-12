Koronawirus w Warszawie. Rzecznik MZ na konferencji mówił o bywalcach Bulwarów Wiślanych

- Nie możemy być spokojni o to, że epidemii już nie ma. Pamiętajmy, że mieliśmy święta. W tym czasie nie było zleceń z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli po 300, 400 zleceń na testy dziennie. Obywatele także nie zgłaszają się do punktów pobrań – stwierdził Andrusiewicz.

Według rzecznika MZ, w najbliższych dniach czeka nas kolejny wzrost zakażeń. Wojciech Andrusiewicz zaapelował o to, by przestrzegać reguł sanitarnych. Przypomniał także, że od poniedziałku 28 grudnia obowiązują w Polsce nowe zasady bezpieczeństwa. Do 17 stycznia zostały wprowadzone takie obostrzenia jak: zamknięcie hoteli czy stoków narciarskich i ograniczenie w znacznym stopniu działania galerii handlowych.

Koronawirus. Kiedy zaszczepi się Mateusz Morawiecki? Padła deklaracja ws. zapisów

Koronawirus w Warszawie. Rzecznik MZ apeluje do ludzi młodych

- To jest podstawowe pytanie do ludzi młodych - czy chcą wrócić do tego, co było? Czy chcą na przykład w Warszawie wrócić na Bulwary Wiślane? Bo jeśli tak, to wszyscy powinni się zaszczepić – powiedział Wojciech Andrusiewicz.