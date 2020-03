Koronawirus w Warszawie. Czekają nas kolejne zmiany w komunikacji miejskiej

Koronawirus w Warszawie. Komunikacja w czasie epidemii

Od poniedziałku 30 marca , w życie wejdą korekty rozkładów dla autobusów 105, 112, 192, 509, 520, 523, 709 . Gałecka przyznaje, że w ostatnim okresie poranny szczyt jest nie tylko wcześniejszy, ale również krótszy. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o szczyt popołudniowy. Dlatego autobusy 105, 509, 520, 523, 709 godziny szczytu rozpoczną wcześniej niż dotychczas, bo już ok. godz. 5.00 – 5.30 . Rano na trasę linii 190 między CH Marki a metrem Ratusz Arsenał wyjadą dodatkowe autobusy, dzięki czemu będą podjeżdżały na przystanki co 5 minut. Dla linii 520 i 523 wcześniej, bo ok. godz. 17.00, rozpocznie się „wygaszanie” szczytu popołudniowego. Dodaje, że nie bez znaczenia jest również rosnąca absencja pośród kierowców, np. w piątek na porannej zmianie nie stawiło się 80 kierowców i 15 motorniczych

- Dla linii 105 nie będzie dodatkowych kursów pomiędzy Osiedlem Górczewska a rondem Daszyńskiego. Autobusy linii 112, 116, 131, 171, 179, 190, 191, 409 i 500 na wspólnym odcinku trasy oraz autobusy 503, 509, 520, 523, 709 będą jeździły co 15 minut, a 192 i 193 co 20 minut- podkreśla.

Warto wspomnieć, że od poniedziałku do piątku autobusy linii 105 w godzinach szczytu będą jeździły co 5 minut. Pojazdy linii 112 i 192 podjeżdżać będą co 15 minut, a 523 w szczycie popołudniowym co 7,5 minuty.