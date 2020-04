Koronawirus w Warszawie. Czy lotnisko w Modlinie przetrwa?

Lotniska od ponad miesiąca są nieczynne, co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ucierpiał cały sektor usług związany z ruchem lotniczym. Do zera spadły wpływy z parkingów, punktów handlowych czy lokali gastronomicznych. Wszystkich pracowników zwolniła już firma Modlinbus, która dowoziła pasażerów na lotnisko.

Koronawirus. Warszawa. Spółce grozi utrata płynności finansowej

Miesięczne utrzymanie pustego lotniska w Modlinie kosztuje prawie 5 mln zł. Prezes miejscowej spółki lotniskowej Leszek Chorzewski powiedział "Gazecie Stołecznej”, że zapadła decyzja o wstrzymaniu zaplanowanych na ten rok inwestycji w terminalu. Przesunięto też wydatki na remonty dróg kołowania. Dzięki tym cięciom w kasie lotniska zostanie ok. 10 mln zł. Oprócz tego mają być obniżane pensje. W razie braku systemowej pomocy modlińskiej spółce grozi jednak w połowie roku utrata płynności finansowej.

Rządowy projekt ustawy nazywanej tarczą antykryzysową przewiduje wsparcie dla lotnisk. To kwota 142,2 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla tych portów lotniczych, które "utrzymają minimalną gotowość operacyjną”. Chodzi o to, by podczas epidemii przez kilka, kilkanaście godzin dziennie mogły się odbywać starty i lądowania.