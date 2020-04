Koronawirus w Warszawie. Czy można biegać i jeździć na rowerze? Rozwiewamy wątpliwości

Kolejne obostrzenia weszły w życie 1 kwietnia . Na ich mocy z domu nie można wychodzić z wyjątkiem: dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (m.in. wizyty w sklepie, aptece, czy wyprowadzenia psa). Nie można przebywać na plażach, bulwarach i parkach. W Warszawie zamknięte zostały lasy miejskie.

- To nie jest tak, że my mamy prawo biegania, prawo uprawiania sportów. Traktujemy te uprawnienia z tego dokumentu jako niezbędny środek higieny zdrowia psychicznego. To nie o to chodzi, żebyśmy utrzymali formę, żebyśmy biegali ileś kilometrów wokół domu. Chodzi o to, żebyśmy mogli po prostu wyjść z psem, wyjść i przewietrzyć się. Krótko, jak najkrócej i wrócić do domu - mówił na zwołanej 31 marca konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.