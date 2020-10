Koronawirus w Warszawie. Dramatyczna sytuacja w pogotowiu

We wtorek rano dziesięć karetek nie wyjechało na miasto z powodu braku osób do pracy. Sytuacja ta dotyczy zespołów ratownictwa ze Śródmieścia, Ochoty, Woli, Bielan, Międzylesia, Sulejówka oraz Wołomina.

Koronawirus w Warszawie. Zakażenia wśród personelu

- Rzeczywiście we wtorek było kilka wyłączonych z pracy zespołów. W tej chwili też mamy kilka, które oczekują na zmianę personelu. Braki dotyczą różnych profesji. Brakuje zarówno kierowców, ratowników czy lekarzy. Mamy takie sytuacje, że na przykład dziś w trakcie dyżuru jeden z kierowców dowiedział się, że jego małżonka miała w pracy kontakt z osobą zakażoną – powiedział TVN Warszawa Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".

Spośród personelu zakażonych jest ok. 20 osób. Sytuacja na bieżąco się zmienia.

- Niestety można to porównać do sytuacji pośród wszystkich zakażonych obecnie koronawirusem. Wszędzie nas to dotyka. Blisko 70 osób przebywa na kwarantannach. Przy łącznej liczbie około 1500 członków personelu, osiem procent kadry z jakichś powodów jest objętych reżimem sanitarnym bądź wyłączona z powodu zakażenia - powiedział Karol Bielski.