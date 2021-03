Koronawirus w Warszawie. Duży skok zakażeń. Co z woj. mazowieckim? [03.03.2021]

Koronawirus w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 3 marca o wykryciu następnych 15 698 nowych przypadków COVID-19. Jest to kolejny wzrost zakażeń w ciągu ostatnich dni, dla porównania we wtorek w Polsce zdiagnozowano 7 937 nowych chorych. Jak przekazał w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, "to bardzo niepokojący sygnał".