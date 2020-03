Koronawirus w Warszawie. Dzielnice zamykają place zabaw i siłownie plenerowe

„Piękna pogoda kusi"- patrząc na to, co dzieje się za naszymi oknami... nie sposób nie zgodzić się ze słowami, które padły w oficjalnym komunikacie Burmistrza Woli, Krzysztofa Strzałkowskiego. W związku z tym stronach urzędów miejskich regularnie pojawią się apele przestrzegające, by nie korzystać z placów zabaw i siłowni plenerowych. Niektóre z warszawskich dzielnic postanowiły pójść o krok dalej.

Koronawirus w Warszawie. Dzielnice zamykają place zabaw i siłownie plenerowe. (PAP, Fot: Mateusz Marek)