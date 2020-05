Koronawirus w Warszawie. Elektrownia Powiśle ruszy w maju

Warszawa. Elektrownia Powiśle otworzy się w maju

Warszawa. Elektrownia Powiśle- godziny otwarcia

Część handlowa Elektrowni Powiśle czynna będzie od poniedziałku do soboty od godz. 10:00 do 22:00 i od godz. 10:00 do 21:00 w niedziele (z wyłączeniem niedziel wolnych od handlu). Inwestor zapewnia, że w obiekcie wprowadzone będą zasady bezpieczeństwa w pełni zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.