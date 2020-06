Koronawirus w Warszawie. Epidemia wpływa na warszawski rynek pracy

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie w najbliższym czasie aż 12 tysięcy zatrudnionych w stolicy może stracić pracę. To więcej niż w maju kiedy zwolnienia dotknęły 9 tysięcy osób. Dane dotyczą 55 przedsiębiorstw których obszarem działań są głównie kultura, rozrywka, gastronomia i turystyka .

Koronawirus w Warszawie. Rośnie liczba bezrobotnych w stolicy

Podczas gdy liczba bezrobotnych rośnie, znacząco spada liczba ofert dostępnych w urzędzie pracy. Maj przyniósł jedynie 2 tysiące nowych ofert pracy, co jest liczbą dwukrotnie mniejszą w stosunku do zeszłorocznych danych z tego miesiąca. Oznacza to że na jedno miejsce pracy przypada aż 32 bezrobotnych.