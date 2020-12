Koronawirus w Warszawie. Jest zawiadomienie ws. nauki zdalnej

Decyzją rządu nauka stacjonarna została zawieszona do świąt Bożego Narodzenia. Jednocześnie jednak minister edukacji Przemysław Czarnek zadecydował, że tegoroczne ferie zimowe we wszystkich szkołach odbędą się w tym samym czasie. Dzieci i nauczyciele mają będą mieć wolne zaraz na początku stycznia.

Koronawirus w Warszawie. Złożyli zawiadomienie do prokuratury

Koronawirus i powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski o pierwszym terminie

Zdaniem lidera Ogólnopolskiego Strajku "Dzieci do szkół", jest to ograniczenie dostępu do edukacji dla blisko 4,6 mln polskich uczniów, co działa zdecydowanie na szkodę dzieci. Według rodziców, podpisujących się pod wnioskiem, takie działanie jest niezgodne z obowiązującą Konstytucją oraz prawem do nauki i rozwoju.