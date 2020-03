Koronawirus w Warszawie. Kierowca PKS Grójec zakażony

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod numerem 48 613 23 60 lub 513 491 979 w Białobrzegach lub do właściwej stacji SANEPID zgodnie z miejscem zamieszkania lub czasowego pobytu. Kierowca PKS sam zgłosił się do szpitala w Radomiu. W poniedziałek placówka poinformowała, że test wyszedł pozytywny. 43- letni mężczyzna pochodzi z powiatu białobrzeskiego.

Zobacz także:Koronawirus. Mateusz Gessler o pomocy rządu: "Państwo jest po to, żeby pomagać"