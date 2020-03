Koronawirus w Warszawie. Kolejna szkoła podstawowa na Bemowie zamknięta

Została zamknięta Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren wraz z przylegającym do niej przedszkolem. Powodem jest podejrzenie koronawirusa u jednego z uczniów, który został objęty kwarantanną.

W środę nie pójdą do szkoły kolejni uczniowie w Warszawie. Zamknięty został Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 przy ul. Szobera. Powodem jest informacja o objęciu kwarantanną jednego z uczniów i osób z jego otoczenia.

To kolejna szkoła w Warszawie, która została zamknięta z powodu epidemii koronawirusa, w tym druga na Bemowie. We wtorek została zamknięta Szkoła Podstawowa nr 150 na ul. Thommego. Stało się tak, ponieważ do szkoły z gorączką przyszedł uczeń, którego rodzic był objęty kwarantanną.