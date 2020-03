Koronawirus w Warszawie. Łazienki Królewskie zostały zamknięte

Łazienki Królewskie zostały zamknięte do 25 marca. Do tego czasu z parku nie będą mogli skorzystać biegacze i spacerowicze. "To dla nas trudna decyzja, ale obecnie nie mamy już innego wyjścia" - czytamy w komunikacie.

Warszawa. Łazienki Królewskie zostały zamknięte. (PAP, Fot: Radek Pietruszka)