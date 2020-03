Koronawirus w Warszawie. Miasto wspiera zdalne nauczanie

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia w stołecznych szkołach są zawieszone do 10 kwietnia. Do tego czasu nauczanie ma się odbywać zdalnie.

Publiczna baza materiałów

W sieci działa Warszawskie Repozytorium Pomysłów (WRP). To publiczna baza rekomendowanych materiałów do pracy zdalnej. Nauczyciele i uczniowie znajdą na stronie edukacja.warszawa.pl adresy stron umożliwiających naukę na odległość. Są tam także przykładowe lekcje i szkolenia.

WRP podpowiada uczniom, gdzie mogą szukać wiedzy z różnych dziedzin. To szczególnie ważne dla tych, którzy przygotowują się do egzaminów ósmoklasisty, maturalnego czy zawodowego.

Konsultacje metodyczne dla nauczycieli

Nauczyciele bardzo chętnie korzystają z konsultacji metodycznych online organizowanych przez WCIES. Dotyczą one metodyki kształcenia na odległość, prawa i awansu zawodowego. Opracowywane są materiały metodyczne – przykłady dobrej praktyki – które pomagają organizować zdalną pracę nauczycielom.

Problemy zdalnego nauczania

– Tej formy nauki nie możemy wprost nazywać zdalnym nauczaniem – podkreśliła jasno Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy w liście do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego.

W większości przypadków nauczyciele wykorzystują do pracy prywatny sprzęt. Nie zawsze mają dostęp do wystarczająco szybkiego internetu i odpowiedniego oprogramowania. Nie wszyscy uczniowie mają w domu urządzenia do pracy zdalnej.