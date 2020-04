Koronawirus w Warszawie. ModlinBus zwolnił wszystkich pracowników

Koronawirus. Warszawa. Firma zatrudniała 45 osób

- Granice są zamknięte, ruch lotniczy praktycznie jest wstrzymany. Nie mamy kogo wozić, nie ma dla nas pracy przynajmniej do końca kwietnia. Główne kraje, do których generowany był ruch pasażerski z Modlina, to Włochy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia. Patrząc na skalę epidemii można zakładać, że zamknięcie granic może wydłużyć się do końca maja albo dłużej – powiedział w rozmowie z portalem Interia współwłaściciel firmy transportowej ModlinBus Marcin Sadowski.