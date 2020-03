Koronawirus w Warszawie. Można zawiesić bilet długookresowy

Warszawski Transport Publiczny poinformował na Facebooku o wdrożeniu rozwiązania awaryjnego dla tych, którzy z powodu zagrożenia koronawirusem rezygnują z przemieszczania się komunikacją miejską.

W tej sprawie należy zwrócić się drogą elektroniczną do Zarządu Transportu Miejskiego. Wniosek należy przesłać na adres ztm@ztm.waw.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: zawieszenie biletu. We wniosku musi być podany numer karty.

Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas na inny, dowolnie wybrany przez siebie termin. W tym celu musi zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów. Przekodowany okres ważności będzie liczył się od dnia złożenia wniosku przez Internet.

Jeśli ktoś chce dostać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletu, musi udać się do Punktu Obsługi Pasażerów. Tylko w POP-ie można zmienić zapis na Warszawskiej Karcie Miejskiej, co jest potrzebne do zwrotu biletu