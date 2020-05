Koronawirus w Warszawie. Nowe pomysły ws. zakazu spożywania alkoholu nad Wisłą

Poczałkowo zakaz miał obowiązywać do końca czerwca, jednak jak informuje "Super Express", może on zostać przedłużony. Radni przygotowali uchwałę, na mocy której, zakaz ma obowiązywać do końca epidemii. Tą kwestią ma zająć się Rada Warszawy na najbliższej sesji, która odbędzie się w czwartek.