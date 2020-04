Koronawirus w Warszawie. Park Szczęśliwicki tętni życiem

Jedynym, co odróżnia pierwszy dzień złagodzenia przepisów od standardowego dnia jest to, że wszyscy noszą maseczki. Od czwartku, 16 kwietnia mamy obowiązek zakrywania ust i nosa, za każdym razem, gdy opuszczamy swoje miejsce zamieszkania. Warszawiacy w ogromnej większości stosują się do poleceń i noszą maseczki.